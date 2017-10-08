Hırsızlık yapan oğlunu ihbar etti !

Adana’da girdikleri bir lise binasında buldukları her şeyi çalan 3 hırsız, zanlılardan birinin babasının ihbarı sonucu yakalandı. Oğlunu yakalatan baba Salih Taşdöğen "Yine yaparsa yine ihbar ederim. Devlete ve vatana karşı yapılan hatayı ben kabul etmiyorum" dedi.