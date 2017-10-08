Hırsızlık yapan oğlunu ihbar etti !
Adana'da bir lise binasında hırsızlık yapan kişi, babası tarafından ihbar edildi.
Adana’da girdikleri bir lise binasında buldukları her şeyi çalan 3 hırsız, zanlılardan birinin babasının ihbarı sonucu yakalandı. Oğlunu yakalatan baba Salih Taşdöğen "Yine yaparsa yine ihbar ederim. Devlete ve vatana karşı yapılan hatayı ben kabul etmiyorum" dedi.
Adana’da girdikleri bir lise binasında buldukları her şeyi çalan 3 hırsız, zanlılardan birinin babasının ihbarı sonucu yakalandı
Alınan bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T. (18), A.Y. (18) ve M.B. (15), girdikleri liseden 5 televizyon, 5 bilgisayar, semaver, çay ve şeker çalarak kayıplara karıştı. Çalınan eşyalar, şüphelilerden İ.T.'nin evine getirilerek saklandı. İ.T.'nin babası Salih Taşdöğen (62), oğlunun hırsızlık yaptığını anlayınca polise giderek oğlunu ve suç ortaklarını ihbar etti.