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  3. 08 Ekim 2017 10:15

Hırsızlık yapan oğlunu ihbar etti !

Adana'da bir lise binasında hırsızlık yapan kişi, babası tarafından ihbar edildi.

Hırsızlık yapan oğlunu ihbar etti !

Adana’da girdikleri bir lise binasında buldukları her şeyi çalan 3 hırsız, zanlılardan birinin babasının ihbarı sonucu yakalandı. Oğlunu yakalatan baba Salih Taşdöğen "Yine yaparsa yine ihbar ederim. Devlete ve vatana karşı yapılan hatayı ben kabul etmiyorum" dedi.

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Hırsızlık yapan oğlunu ihbar etti !

Adana’da girdikleri bir lise binasında buldukları her şeyi çalan 3 hırsız, zanlılardan birinin babasının ihbarı sonucu yakalandı

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Hırsızlık yapan oğlunu ihbar etti !

Alınan bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T. (18), A.Y. (18) ve M.B. (15), girdikleri liseden 5 televizyon, 5 bilgisayar, semaver, çay ve şeker çalarak kayıplara karıştı. Çalınan eşyalar, şüphelilerden İ.T.'nin evine getirilerek saklandı. İ.T.'nin babası Salih Taşdöğen (62), oğlunun hırsızlık yaptığını anlayınca polise giderek oğlunu ve suç ortaklarını ihbar etti.

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Hırsızlık yapan oğlunu ihbar etti !

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyse şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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