Hitler'in kayıp hazinesinin yeri savaş günlüğünde ortaya çıktı
Nazi altınlarını arayan hazine avcıları ile yanlış yerde aradıklarını söyleyen tarihçiler arasında tartışma başladı. Adolf Hitler'in 250 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen kayıp hazinesi için kazı çalışması başlatıldı.
Geçen yılın Eylül ayından bu yana, Silesian Bridge Foundation adlı bir grup, Polonya'nın Minkowskie köyündeki 18. yüzyıldan kalma bir sarayın arazisini kazıyor. Burada Adolf Hitler’in subayları tarafından çalınan 250 milyon dolarlık Nazi altınının ve diğer değerli eşyaların saklandığına inanıyorlar.
İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir Nazi subayı tarafından yazılan savaş günlüğünde belirtilen yerin, kazı yapılan arazi olduğu savunan define avcıları ve tarihçiler arasında fikir ayrılığı yaşanıyor.
Günlükte, savaşı sürdürmek için saklanan hazinelerin yerlerinin detaylandırdığı söyleniyor. Discoverer Magazine Exploration Group (GEMO) adlı bir grubun tarihçileri Facebook'ta yaptıkları paylaşımda, "En önemli bulgumuz, Minkowskie köyünün 'Savaş Günlüğü'nde belirtiliyor olmaması” diyerek Define avcılarının yanlış yolda olduğunu belirtti.
Efsaneye göre, hazine savaş döneminde bir polis merkezinde saklandı ve ardından Polonya'nın Wrocław şehrinde Nazi subayları tarafından kasalara yerleştirildi. Bu süreçten sonra altınların nerede olduğuna dair bir iz bulunmuyor.
KIYMETLİ MÜCEVHERLER İÇERİYOR
'Breslau Altını' olarak adlandırılan hazinede, Kızıl Ordu tarafından yağmalanmaktan korumak için zengin Almanların Nazi subaylarına teslim ettiği kıymetli mücevher hazineleri de içerdiği düşünülüyor.