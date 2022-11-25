Hitler'in kayıp hazinesinin yeri savaş günlüğünde ortaya çıktı

Efsaneye göre, hazine savaş döneminde bir polis merkezinde saklandı ve ardından Polonya'nın Wrocław şehrinde Nazi subayları tarafından kasalara yerleştirildi. Bu süreçten sonra altınların nerede olduğuna dair bir iz bulunmuyor.

KIYMETLİ MÜCEVHERLER İÇERİYOR

'Breslau Altını' olarak adlandırılan hazinede, Kızıl Ordu tarafından yağmalanmaktan korumak için zengin Almanların Nazi subaylarına teslim ettiği kıymetli mücevher hazineleri de içerdiği düşünülüyor.