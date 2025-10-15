Hız sınırında yüzde 10'luk tolerans payı kalkıyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi
Karayolları Trafik Kanun’undaki değişikliler çerçevesinde hız sınırı tolerans payının kaldırılacağı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği’ şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. Bu kapsamda; Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına yüzde10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
BAKAN YERLİKAYA, AK PARTİ GRUBUNU BİLGİLENDİRDİ
Öte yandan AK Parti Grubu, TBMM’de kapalı toplantı düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın AK Partili milletvekillerini "Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında bilgilendirdiği toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı sonrası AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
TBMM’de görüşülmesi beklenen "Trafik Kanunu"nda değişiklik olup olmayacağı hakkındaki soruya Güler, "Değişiklik söz konusu değil. Arkadaşlar yüksek hızdan, kırmızı ışık ihlalinden, hatalı şerit değiştirmeden dolayı günde 10 insanımızı kaybediyoruz. Yıllık 6 bin 500 civarında insanımız hayatını kaybediyor. Caydırıcı etkin cezalar koymamız lazım. Etkin ve caydırıcı cezaları koymazsak ihlaller devam edecek. O zaman insanlara şunu sormamız lazım; ölümlü trafik kazalarını caydırıcı etkin cezalarla engelleyemezsek bunu nasıl azaltabiliriz? Yaz boyunca trafik levhalarında iyileştirme çalışmaları yapıldı. Çok iyi düzenlemeler oldu. Tabela kirliliği azaltıldı. Bizim kurallara uymaktan başka çaremiz yok. Çünkü bunun ölümlü kazaların raporları elimizde. Ölümlü trafik kazaları bir kırmızı ışık ihlali, iki aşırı hız, üç ani manevra ve şerit değişikliği ve yaklaşım mesafene uymama. Uysunlar insanlar. Kurallara uyulduğu müddetçe ölümlü trafik kazalarını azaltmış olacağız. Geçen yılın ortalaması 6 bin 358. Ondan önceki yıl 6 bin 250. Bu konuda vatandaşlarımızın destek olmalarını bekliyoruz" cevabını verdi.
YENİ TRAFİK KANUNUYLA AĞIR CEZALAR GELİYOR
Konvoy oluşturarak yol kapatan sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek. Bu kural ihlali köprü, viyadük, otoyollarda olursa ceza süreleri iki katına çıkacak.