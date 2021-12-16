Hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarla dalgalar kıyıyı böyle dövdü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.
İlçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
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DALGA BOYU: 5 METRE Limandaki mendireği aşan dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı. Düzce'de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!
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Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar teknelerini limandaki güvenli bölgelere çekti.
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Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha bölgede etkili olacağını bildirdi.
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