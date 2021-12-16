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  4. Hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarla dalgalar kıyıyı böyle dövdü

Hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarla dalgalar kıyıyı böyle dövdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

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DALGA BOYU: 5 METRE Limandaki mendireği aşan dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı. Düzce'de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

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Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar teknelerini limandaki güvenli bölgelere çekti.

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Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha bölgede etkili olacağını bildirdi.

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