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  4. Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var

Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var

Rizeli 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, 150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı. Ağaç evi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kaynak: İHA
Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var - Resim: 1
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Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var - Resim: 2

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, çay eksperliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak inşaat işleriyle uğraşmaya başladı. 

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Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var - Resim: 3

Uzunhasanoğlu, Çınarlı köyündeki arazisinde yer alan 150 yıllık gürgen ağacını görünce gövdesinde bir kamelya yapmaya karar verdi.

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Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var - Resim: 4

İnşaat işlerine başlayan Uzunhasanoğlu, ahşaptan yaptığı kamelya gözüne küçük gelince büyütmek için kolları sıvadı. Hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi elleriyle 110 metrekarelik 2+1 ev ortaya çıktı. 

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