Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var
Rizeli 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, 150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı. Ağaç evi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Kaynak: İHA
1 / 10
Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, çay eksperliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak inşaat işleriyle uğraşmaya başladı.
2 / 10
Uzunhasanoğlu, Çınarlı köyündeki arazisinde yer alan 150 yıllık gürgen ağacını görünce gövdesinde bir kamelya yapmaya karar verdi.
3 / 10
İnşaat işlerine başlayan Uzunhasanoğlu, ahşaptan yaptığı kamelya gözüne küçük gelince büyütmek için kolları sıvadı. Hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi elleriyle 110 metrekarelik 2+1 ev ortaya çıktı.
4 / 10