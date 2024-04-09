Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu

KARS VE ARDAHAN’A GÖNDERİYORUM

Civciv üretim sezonunun şubat- mayıs ayları arasında olduğunu belirten Çetin, ''Bin 500 anaç kazdan bu yıl 20 bin civciv almayı hedefliyoruz. Üretimini yaptığımız civcivleri genelde Kars ile Ardahan illerine gönderiyoruz. Orada kaz etiyle meşhur. Bu 2 ilimizde yetiştiricilik Aksaray’a göre daha zor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda nasıl ırklar varsa kazda da aynı ırk mevcut. Bizde iki tür ırk var. 1 ay kuluçka dönemi var. Ardından bakıma bağlı olarak 6 ayda kesime uygun hale geliyor. Biz bu yıl 300 liradan toptan canlı olarak verdik. Verdiğimiz kişilerde temizleyip 400 ile 450 civarında halka sattılar. Bu işten para kazanmak isteyenler minimum 500 tane anaç kaz beslemesi lazım. Kazların bakımını bir kişi rahatlıkla yapabiliyor'' dedi.