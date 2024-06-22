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Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde hobi olarak enginar yetiştiren emekli memur Ali Akarsu, taleplere yetişemiyor.

Kaynak: İHA
Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL - Resim: 1

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan Ali Akarsu, memuriyetten emekli olduktan sonra hobi olarak tarımsal ürün yetiştirmeye başladı. Yaklaşık 3 yıl önce arkadaşından aldığı enginar fidesini 1 dönümlük tarlasında ekerek, üretim yapmaya başlayan Akarsu, üründen verim almaya başlayınca satış yapmaya karar verdi.

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Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL - Resim: 2

Çevresindeki insanların ‘Burada enginar yetişmez' söylemlerine aldırış etmeden ürünlerini yetiştiren emekli memur, aldığı yüksek verim sonrasında mutluluk yaşadığını belirtti. 

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Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL - Resim: 3

Enginarın 1 fidesinin yaklaşık 7 yıl boyunca ürün verdiğine değinen Akarsu, kendi ürünlerinin ege gölgesinden gelen enginarlar kadar lezzetli olduğuna değindi. 

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Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL - Resim: 4

Geçen 3 yılda yetirdiği ürünleri eşiyle birlikte satışa sunduklarını ifade eden Akarsu, gelen talebe yetişemediğini söyledi.

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