Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde hobi olarak enginar yetiştiren emekli memur Ali Akarsu, taleplere yetişemiyor.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan Ali Akarsu, memuriyetten emekli olduktan sonra hobi olarak tarımsal ürün yetiştirmeye başladı. Yaklaşık 3 yıl önce arkadaşından aldığı enginar fidesini 1 dönümlük tarlasında ekerek, üretim yapmaya başlayan Akarsu, üründen verim almaya başlayınca satış yapmaya karar verdi.
Çevresindeki insanların ‘Burada enginar yetişmez' söylemlerine aldırış etmeden ürünlerini yetiştiren emekli memur, aldığı yüksek verim sonrasında mutluluk yaşadığını belirtti.
Enginarın 1 fidesinin yaklaşık 7 yıl boyunca ürün verdiğine değinen Akarsu, kendi ürünlerinin ege gölgesinden gelen enginarlar kadar lezzetli olduğuna değindi.
Geçen 3 yılda yetirdiği ürünleri eşiyle birlikte satışa sunduklarını ifade eden Akarsu, gelen talebe yetişemediğini söyledi.