Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor

İki kez kalp krizi geçirdi, üretime ara vermedi Sağlık sorunların rağmen çiçek işi ile uğraşmaktan kendini alamadığını ifade eden Mert, “Çocuklarım canla başla çalışıyor, eşim kol kanat geriyor. Ben kalp, şeker, tansiyon hastasıyım. Bu yıl iki kez kalp krizi geçirdiğim halde yine seramdan çıkmadım, yine üretimime devam ettim. Ölene kadar da devam edeceğim. Seralarımızda birçok cins çiçek ürettik. İmkanlarımız el verirse daha da üretime geçmek istiyoruz” diye konuştu.