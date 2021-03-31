Hobi olarak başladılar, şimdi ABD'ye sipariş hazırlıyorlar!

Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü’nün açmış olduğu Japonların dünyaya tanıttığı, iplerden örülerek yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen “amigurumi” yapımını hobi amaçlı öğrenmek için kurslara katılan kadın kursiyerler önce oyuncak yapmayı öğrendiler.