Hobi olarak başladılar, şimdi ABD'ye sipariş hazırlıyorlar!
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan kadınlar Halk Eğitim Merkezi'nde yapmayı öğrendikleri Amigurumi oyuncakları ABD'ye göndermeye başladı. Hobi için aldıkları kurs meslekleri olmaya başladı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, hobi amaçlı gittikleri kursta “amigurumi” tekniği ile ipleri örerek oyuncak yapmayı öğrendiler. Yaptıkları oyuncakları sosyal medya üzerinden pazarlamaya çalışan kadın kursiyerler ABD’den 200 adet oyuncak siparişi aldı.
Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü’nün açmış olduğu Japonların dünyaya tanıttığı, iplerden örülerek yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen “amigurumi” yapımını hobi amaçlı öğrenmek için kurslara katılan kadın kursiyerler önce oyuncak yapmayı öğrendiler.
5 yılda yaklaşık 250 çoğunluğu ev hanımı kadına “amigurumi” yapmayı öğrettiğini belirten kurs öğretici Rabia Bölükbaşı, "Kursiyerlerimizle birlikte amigurumi tekniğiyle yapmış olduğumuz oyuncakları sosyal medya hesaplarımızda sergileyeme başladık. Oyuncaklar ilgi görmeye başladı. İletişim araçları ile bizlere ulaşarak almaya başladılar" diye konuştu.
Son gelen siparişe şaşırdıklarını söyleyen Bölükbaşı, "Amerika Birleşik Devletlerinin New Jersey eyaletinde ikamet eden Türk girişimci, kursiyerlerimiz ile yapmış olduğumuz tavşan, kuzu, geyik ve diğer amigurumi çeşitlerimizden, bebeklerin oynayabileceği 200 adet talep etti” dedi.