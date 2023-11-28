Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor

Mesleğin dedesinden miras kaldığını kaydeden Metin, “Hayvancılık, bana dedemden miras kalan bir meslek. İlkokul yaşlarımda hobi olarak başladığım çiftçiliği ticarete çevirdim. Hayvanları burada beslerken gerçekten çok mutlu oluyorum. Aynı şekilde benden hayvan alanlar da bu sevince ortak oluyorlar. Hayvanları sevmeyen insanlar bu tozun, toprağın içinde duramazlar. Ben de işi severek en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Burada büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum” dedi.