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Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru

Bursa'da bir holding binasına otomatik silahla saldırı düzenlendi. Özel güvenlik görevlisi saldırıdan son anda kurtulurken, 43 el ateş edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru - Resim: 1
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Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru - Resim: 2

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup şüpheli cadde üzerinde bulunan holdingin ana binasına saldırı düzenlemek için beyaz bir otomobille geldi. Binanın önünden geçtiği esnada aracın camından çıkan saldırganlar, otomatik silahla arka arkaya tetiğe bastı. 

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Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru - Resim: 3

Tam 43 merminin isabet ettiği binada bulunan bir bekçi ise arka arkaya gelen kurşunlardan son anda kurtuldu. 

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Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru - Resim: 4

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

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