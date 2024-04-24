Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru
Bursa'da bir holding binasına otomatik silahla saldırı düzenlendi. Özel güvenlik görevlisi saldırıdan son anda kurtulurken, 43 el ateş edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
1 / 6
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup şüpheli cadde üzerinde bulunan holdingin ana binasına saldırı düzenlemek için beyaz bir otomobille geldi. Binanın önünden geçtiği esnada aracın camından çıkan saldırganlar, otomatik silahla arka arkaya tetiğe bastı.
2 / 6
Tam 43 merminin isabet ettiği binada bulunan bir bekçi ise arka arkaya gelen kurşunlardan son anda kurtuldu.
3 / 6
Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
4 / 6