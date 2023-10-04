Hollywood filmlerinde kullanılan eşyaları satışa çıkıyor

İngiltere merkezli Propstore müzayede evi, 9-12 Kasım tarihlerinde 1800’den fazla eşyanın satılacağı büyük bir ‘film hatıraları’ açık arttırmasına hazırlandığını duyurdu. Dikkat çeken eşyalar arasında olan 1977 tarihli ‘Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut’ filmindeki ünlü robot C-3PO’nun kafası için uzmanlar, satış fiyatının 1 milyon pounda kadar yükselebileceğini belirtti.