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  3. 20 Haziran 2020 18:06

Hollywood Şöhretler Yolu'na ilk kez bir Türk'ün adı yazılacak

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhret Yolu'na ismi yazılacak ilk Türk oldu.

Hollywood Şöhretler Yolu'na ilk kez bir Türk'ün adı yazılacak

ABD'deki Hollywood Walk of Fame - Hollywood Şöhret Yolu 2021 yıldızları, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve Ceo'su Rana Ghadban tarafından açıklandı. Şöhret Yolu listesine ilk kez bir Türk'ün adı da yer alacak.

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Hollywood Şöhretler Yolu'na ilk kez bir Türk'ün adı yazılacak

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, her yıl 10 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan bulvardaki Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu.

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Hollywood Şöhretler Yolu'na ilk kez bir Türk'ün adı yazılacak

Dr. Öz’ün ismi, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Rana Ghadban tarafından açıklanan listede yer aldı. Sinema, Televizyon, TiyatroCanlı Performans, Radyo ve SözMüzik kategorilerinde yıldız ile onurlandırılacak isimler binlerce aday arasından seçildi.

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Hollywood Şöhretler Yolu'na ilk kez bir Türk'ün adı yazılacak

Sinema kategorisinde Şöhretler Yolu’nda yıldızı yer alacak isimler arasında Josh Brolin, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Zac Efron, Giancarlo Giannini, Shia LaBeouf, Jimmy Smits, Naomi Watts, Ali McGraw ve Ryan O’Neal yer alıyor.

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