Hollywood Şöhretler Yolu'na ilk kez bir Türk'ün adı yazılacak
Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhret Yolu'na ismi yazılacak ilk Türk oldu.
ABD'deki Hollywood Walk of Fame - Hollywood Şöhret Yolu 2021 yıldızları, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve Ceo'su Rana Ghadban tarafından açıklandı. Şöhret Yolu listesine ilk kez bir Türk'ün adı da yer alacak.
Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, her yıl 10 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan bulvardaki Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu.
Dr. Öz’ün ismi, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Rana Ghadban tarafından açıklanan listede yer aldı. Sinema, Televizyon, TiyatroCanlı Performans, Radyo ve SözMüzik kategorilerinde yıldız ile onurlandırılacak isimler binlerce aday arasından seçildi.