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  3. 22 Temmuz 2019 12:25

Hong Kong sokakları fena karıştı ! Demir sopalarla saldırdılar

Hong Kong'ta suçluların iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısına karşı eylem yapan göstericilere, sivil bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Beyaz giyinen maskeli saldırganlar, demir sopalarla dehşet saçtı.

Hong Kong sokakları fena karıştı ! Demir sopalarla saldırdılar

Pazar günü binlerce gösterici, düzenledikleri yürüyüşün ardından Çin'in Hong Kong'daki idare binasına doğru ilerlemiş; göstericilerin binaya yumurta atıp duvarlarına slogan yazması üzerine polis müdahalede bulunarak göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı.

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Hong Kong sokakları fena karıştı ! Demir sopalarla saldırdılar

Hong Kong'da binlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşünün ardından evlerine dönen göstericilere Yuen Long bölgesinde bulunan bir tren istasyonunda eli sopalı ve beyaz tişört giymiş kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 40 kişi yaralandı.

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Hong Kong sokakları fena karıştı ! Demir sopalarla saldırdılar

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde saldırganların yürüyen merdivenlerde, platformlarda ve tren vagonlarında olan kişilere şiddetli bir şekilde saldırdığı görülüyor.

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Hong Kong sokakları fena karıştı ! Demir sopalarla saldırdılar

Yuen Long, asıl eylemlerin düzenlendiği merkeze uzakta bulunan bir bölge.

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