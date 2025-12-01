Hong Kong'da 8 gökdelenli sitedeki yangın faciasında can kaybı yükseldi
Hong Kong'da 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e ulaştığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Hong Kong Emniyeti, Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 151‘e yükseldiğini açıkladı.
Yetkililer, bugünkü çalışmalarda, bir kulede aramanın dörtte birinin tamamlandığını ve 8 cansız beden daha bulunduğunu duyurdu.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Hong Kong Polis Gücü Suç ve Güvenlik Direktörü Chan Tung, yangına ilişkin büyük bir soruşturmaya başladıklarını belirterek, 13 kişiyi gözaltına aldıklarını kaydetti.
Tung, gözaltına alınanların yaşlarının 40 ile 77 arasında olduğunu ifade etti.
