Hortum köyü savaş alanına çevirdi! Minarenin devrilme anı kamerada
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde fırtına sırasında caminin minaresi yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ağaçören’de dün öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gölü Köyü Camisi'nin minaresi, cami lojmanın üzerine devrilerek tavanının çökmesine neden oldu.
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Bu sırada lojmanda bulunan İmam Özcan Deniz yaralandı. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, tedavisinin ardından taburcu oldu.
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Bu arada, fırtına sırasında çıkan hortumu cep telefonuyla görüntülemeye çalışan kişi, minarenin devrilme anını da kaydetti. (DHA)
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