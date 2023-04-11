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  4. Hortum köyü savaş alanına çevirdi! Minarenin devrilme anı kamerada

Hortum köyü savaş alanına çevirdi! Minarenin devrilme anı kamerada

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde fırtına sırasında caminin minaresi yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hortum köyü savaş alanına çevirdi! Minarenin devrilme anı kamerada - Resim: 1

Ağaçören’de dün öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gölü Köyü Camisi'nin minaresi, cami lojmanın üzerine devrilerek tavanının çökmesine neden oldu.

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Hortum köyü savaş alanına çevirdi! Minarenin devrilme anı kamerada - Resim: 2

Bu sırada lojmanda bulunan İmam Özcan Deniz yaralandı. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, tedavisinin ardından taburcu oldu.

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Hortum köyü savaş alanına çevirdi! Minarenin devrilme anı kamerada - Resim: 3

Bu arada, fırtına sırasında çıkan hortumu cep telefonuyla görüntülemeye çalışan kişi, minarenin devrilme anını da kaydetti. (DHA)

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Hortum köyü savaş alanına çevirdi! Minarenin devrilme anı kamerada - Resim: 4
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