Hortum silip attı... Felaket bölgesinden kuşbakışı inanılmaz görüntüler!
ABD'nin Kentucky eyaleti, günlerdir felaketi yaşıyor. Şu ana kadar 100'ü aşkın insan hayatını kaybettiği bildirildi.
Kentucky Valisi Andy Beshear, düzenlediği basın toplantısında hortuma ilişkin son bilgileri paylaştı.
Beshear, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu Kentucky'de gördüğümüz en güçlü hortumdu. Eğer iyi bir haber varsa o da ölü sayısının Pazartesi gününden beri artmadığıdır. Şu anda 74 can kaybımız var ve bunlardan 12'si çocuk" dedi. Öte yandan 100'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu belirten Beshear, yerel ve federal düzeyde arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini yineledi.
Öte yandan eyalette meydana gelen hortumun neden olduğu yıkım havadan görüntülendi. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, onlarca evin yıkıldığı ve ağır hasar görerek kullanılmaz hale geldiği görüldü.
Geçtiğimiz günlerde Beshear, "Bu horumun ilerlediği çizgideki hiçbir şey artık ayakta değil. Hasar gören 18 ilçe, elektriksiz 36 ila 50 bin Kentucky vatandaşı var. Mayfield bugün bulunduğumuz yer, babamın memleketi Dawson Springs ve Bremen en çok etkilendi. Bunun nihayetinde ABD tarihindeki en uzun hortum oldu" sözlerine yer vermişti.