HSK 307 hakim ve savcının yeri değiştirdi! İşte isim isim o liste
Yargı camiasının bir süredir merakla beklediği Mazeret Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce yayınlandı. Resmi site üzerinden yayınlanan kararname ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcıs
Yargı camiasının bir süredir merakla beklediği Mazeret Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce yayınlandı.
HSK'nın resmi sitesi üzerinden yayınlanan kararnamede merak edilen görevlere atanan isimler de belli oldu. Kararname, 256 Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile 51 İdari Yargı Hakim ve Savcısını kapsıyor.
BURSA'YA ATAMA Bursa C.umhuriyet Başsavcılığı'na aynı adliyenin Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na ise İdris Kiziroğlu getirildi.