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  3. 31 Ekim 2019 17:35

HSK 307 hakim ve savcının yeri değiştirdi! İşte isim isim o liste

Yargı camiasının bir süredir merakla beklediği Mazeret Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce yayınlandı. Resmi site üzerinden yayınlanan kararname ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcıs

HSK 307 hakim ve savcının yeri değiştirdi! İşte isim isim o liste

Yargı camiasının bir süredir merakla beklediği Mazeret Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce yayınlandı.

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HSK 307 hakim ve savcının yeri değiştirdi! İşte isim isim o liste

HSK'nın resmi sitesi üzerinden yayınlanan kararnamede merak edilen görevlere atanan isimler de belli oldu. Kararname, 256 Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile 51 İdari Yargı Hakim ve Savcısını kapsıyor.

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HSK 307 hakim ve savcının yeri değiştirdi! İşte isim isim o liste

BURSA'YA ATAMA Bursa C.umhuriyet Başsavcılığı'na aynı adliyenin Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na ise İdris Kiziroğlu getirildi.

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HSK 307 hakim ve savcının yeri değiştirdi! İşte isim isim o liste

İSTANBUL ADLİYESİ'NE BAŞSAVCI VEKİLİ... İstanbul'da FETÖ ile mücadelede başarılı soruşturmalar yapan Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, İzmir Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Adliyesi'ne yeni başsavcı vekili getirilmedi.

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