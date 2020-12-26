Hudut kahramanları görev başında! Üs bölgesinde kuş uçurtmuyorlar
Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari`nin Çukurca ilçesinde görev alan hudut kartalları, yerli ve milli imkanlarla zorlu kış mevsimine rağmen teröristlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Tepeşin Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Üs Bölgesi`nde görev yapan hudut kartalları, zorlu kış mevsimine rağmen hain terör örgütüyle mücadelesine 7 gün 24 saat devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütünce kullanılan Metina Kampı'ndan teröristlerin ülke topraklarına geçişlerinin engellenmesi için görev yapan Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini de kararlılıkla sürdürüyor.