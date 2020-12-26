  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Aralık 2020 11:46

Hudut kahramanları görev başında! Üs bölgesinde kuş uçurtmuyorlar

Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari`nin Çukurca ilçesinde görev alan hudut kartalları, yerli ve milli imkanlarla zorlu kış mevsimine rağmen teröristlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Hudut kahramanları görev başında! Üs bölgesinde kuş uçurtmuyorlar

1/ 16
Hudut kahramanları görev başında! Üs bölgesinde kuş uçurtmuyorlar

Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Tepeşin Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Üs Bölgesi`nde görev yapan hudut kartalları, zorlu kış mevsimine rağmen hain terör örgütüyle mücadelesine 7 gün 24 saat devam ediyor.

2/ 16
Hudut kahramanları görev başında! Üs bölgesinde kuş uçurtmuyorlar

Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütünce kullanılan Metina Kampı'ndan teröristlerin ülke topraklarına geçişlerinin engellenmesi için görev yapan Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini de kararlılıkla sürdürüyor.

3/ 16
Hudut kahramanları görev başında! Üs bölgesinde kuş uçurtmuyorlar

Irak sınırında yerli ve milli imkanlar Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde teröristlere geçit vermeyen askerler, yerli silahlarla donatılan bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM