Hudut kahramanları görev başında! Üs bölgesinde kuş uçurtmuyorlar

Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütünce kullanılan Metina Kampı'ndan teröristlerin ülke topraklarına geçişlerinin engellenmesi için görev yapan Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini de kararlılıkla sürdürüyor.

