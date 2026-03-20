Hudut Kartalları bayrama Türkiye'nin sıfır noktasında vatan nöbetinde girdi
Mardin Nusaybin’de, Suriye sınırının sıfır noktasında görevli kahraman Mehmetçikler, Ramazan Bayramı’na görevlerinin başında girdi.
Mardin Nusaybin’deki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı, Ramazan Bayramı’nda da güvenliğin kalesi olmaya devam ediyor. "Sınır namustur" şiarıyla görev yapan askerler, bayram sabahını ailelerinden uzakta ama vatan nöbetinin onuruyla karşıladı.
Türkiye-Suriye sınırında bulunan Nusaybin ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı’nda vatani görevini yapan askerler, 7 gün 24 saat güvenliği tesis ediyor.
Yerli ve milli silahlarla, gelişmiş termal kamera ve gece görüş dürbünleriyle sınırı 24 saat kontrol altında tutan Mehmetçik, hem gözetleme kulelerinde hem de görüntü izleme merkezinde sınır hattını kesintisiz izliyor, hudut hattındaki olayları dronla tespit ederek hızla bölgeye intikal ediyor.