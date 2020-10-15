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  3. 15 Ekim 2020 15:05

Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve kaçak sigara yakalandığını açıkladı.

Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından hudut hatlarında ekiplerin düzenlediği operasyona ilişkin açıklama yaptı.

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Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor!

Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 9.450 paket sigara, 33 pompalı tüfek, 21 otomatik tüfek, 77 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca, 300 adet havalı tüfek mermisi ve 80 adet zirai ilaç ele geçirildi.

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Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor!

Bakanlığın açıklamasında sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz süreceği belirtildi.

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Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor!

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