Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor!

Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 9.450 paket sigara, 33 pompalı tüfek, 21 otomatik tüfek, 77 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca, 300 adet havalı tüfek mermisi ve 80 adet zirai ilaç ele geçirildi.