Hukuki düzenleme geliyor! Esnek sistem yolda
Yatırımcıya sağlanacak kolaylıklar Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda önemli yer bulurken mevcut yatırım teşvik sisteminde yatırımcıya esnek bir sistem hayata geçirilecek. (Milliyet)
İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak. 11. Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere atılacak adımlara geniş yer verildi. İşte 10 maddede iş dünyasına kolaylık rehberi:
1 Özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak. Kamu idareleri ile yatırımcılar arasında çıkan yatırım uyuşmazlıklarını karara bağlayacak “yatırım ombudsmanlığı” sistemi oluşturulacak.
2 İlgili bakanlıklarda yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, yatırımcı taleplerini değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak “Yatırım Koordinasyon Birimleri” oluşturulacak.