Hükümet sinyali verdi: Asgari ücrete vergi ayarı geliyor

"EYT, 3600 EK GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Sabah'ta yer alan habere göre Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bilgin, EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. "Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz" diyen Bilgin, maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceklerini kaydetti. Bilgin, "Karar aşamasına gelince paylaşırız" diye konuştu.