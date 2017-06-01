Hulusi Akar ve Bakanlar kaza yerine gitti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve Bakanlar 13 askerin şehit olduğu helikopterin düştüğü bölgede inceleme yaptı.
Şırnak'ta bulunan başbakan yardımcısı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları 13 askerin şehit olduğu helikopterin düştüğü alanda incelemelerde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde 13 askerin şehit olduğu helikopterin düştüğü alanda incelemelerde bulundu.
MİLLİ HELİKOPTER ATAK EŞLİK ETTİ
23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığında şehitler için düzenlenen uğurlama töreninin ardından Skorsky tipi helikopterlerle bölgeye gelen bakanlar, Akar ve kuvvet komutanlarına milli helikopter Atak tipi helikopterler eşlik etti. Bakanlar ve Akar bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.