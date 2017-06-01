Hulusi Akar ve Bakanlar kaza yerine gitti

MİLLİ HELİKOPTER ATAK EŞLİK ETTİ



23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığında şehitler için düzenlenen uğurlama töreninin ardından Skorsky tipi helikopterlerle bölgeye gelen bakanlar, Akar ve kuvvet komutanlarına milli helikopter Atak tipi helikopterler eşlik etti. Bakanlar ve Akar bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.