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  3. 01 Haziran 2017 12:56

Hulusi Akar ve Bakanlar kaza yerine gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve Bakanlar 13 askerin şehit olduğu helikopterin düştüğü bölgede inceleme yaptı.

Hulusi Akar ve Bakanlar kaza yerine gitti

Şırnak'ta bulunan başbakan yardımcısı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları 13 askerin şehit olduğu helikopterin düştüğü alanda incelemelerde bulundu.

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Hulusi Akar ve Bakanlar kaza yerine gitti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde 13 askerin şehit olduğu helikopterin düştüğü alanda incelemelerde bulundu.

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Hulusi Akar ve Bakanlar kaza yerine gitti

MİLLİ HELİKOPTER ATAK EŞLİK ETTİ

23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığında şehitler için düzenlenen uğurlama töreninin ardından Skorsky tipi helikopterlerle bölgeye gelen bakanlar, Akar ve kuvvet komutanlarına milli helikopter Atak tipi helikopterler eşlik etti. Bakanlar ve Akar bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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Hulusi Akar ve Bakanlar kaza yerine gitti

KAZA SONRASI DA GİTMİŞTİ

Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kazanın ardından Şırnak'a gitmişti.

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