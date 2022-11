Hurda okul otobüsünü karavana çevirdi! Harcadağı para dudak uçuklattı

“700 bin liraya yaptırdığım araç şu an 1,5 milyon TL”

Hayalindeki yolculuğa sayılı günler kaldığını belirten Kadir Mert, “Yolculuğa çıkacağım için tam olarak toparlamamı rahat yapayım diye aracımı karavan parka getirdim. Çünkü dışarda arabayı gören herkes fotoğraf çekmek istiyor. Herkese bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum ama şu anlık toparlanmam gerektiği için böyle bir şey yaptım. Pazartesi günü Ankara’ya doğru yola çıkacağım ve Pakistan, Hindistan, İran gibi ülkelerin konsolosluklarıyla, elçilikleriyle görüşmelerimizi sağlayıp Nepal’e doğru hareket edeceğim. 1,5-2 yıl önce 700 bin liraya yaptırdığım aracı şu an yapmaya kalksak 1,5 milyondan aşağı bir fiyata yaptıramayız. Yapım aşamasındayken sanayide olsun çevredeki insanlar olsun aracı satın almak için birçok teklif verdiler. Ama kesinlikle ben bu aracı ticaret amaçlı yaptırmadım. Kendi hayalimde ve şu anda da hayalim olan yolculuğa hazırlanıyorum. O yüzden herhangi bir ticari teklifi kabul etmiyorum. Benim gibi imkanı olanlar böyle bir işe girmeden önce ilk olarak ne istediklerini bilmeliler. Ben mesleki durumumdan dolayı online çalışan bir insanım. Samsun’da bir yazılım şirketinde yöneticilik yapıyorum. Bana uygun bir konsept çünkü bilgisayarımı açtığım her yerde işimi yapabiliyorum. Dışarı çıktığım zaman da konaklama en büyük masraflardan birisi oluyor. Karavan sayesinde bu ücretten de muaf oluyorum” diye konuştu.