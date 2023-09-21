Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da bir hurdacının eritmek istediği top mermisi infilak etti. Hurdacı vatandaş hayatını kaybederken, 8 yaşındaki minik kızı ise yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir hurdacı bulduğu patlamamış top mermisini eritmek isterken meydana gelen patlamada feci şekilde can verdi, 8 yaşındaki kızı ise yaralandı.
İHA'nın haberine göre olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3403. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 34 yaşındaki E.D., bir süre önce patlamamış top mermisi buldu.
E.D., akşam saatlerinde top mermisini eritmek isterken patlama meydana geldi. Sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD, TEM, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.D.'ın feci şekilde hayatını kaybettiği, yanındaki 8 yaşındaki kızı Z.D'nin ise yaralandığı belirlendi.
Küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, dedektör köpeklerle çevrede arama yaptı. Mahalle sakinlerinin ise patlama sesi nedeniyle panikle sokağa döküldükleri görüldü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından E.D.'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.