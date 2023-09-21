Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı



İHA'nın haberine göre olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3403. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 34 yaşındaki E.D., bir süre önce patlamamış top mermisi buldu.