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HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu

Samsun'da düzenlenen , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET'in gösterisi nefes kesti.

Kaynak: DHA
HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu - Resim: 1
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HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu - Resim: 2

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da muhteşem bir gösteriye imza attı. 

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HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu - Resim: 3

İlk kez bir gösteride yer alan HÜRJET, yaklaşık 15 dakika vatandaşların nefesini kesti.

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HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu - Resim: 4

Gösteri, kentin farklı bölgelerinden on binlerce kişi tarafından takip edildi.

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