HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu
Samsun'da düzenlenen , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET'in gösterisi nefes kesti.
Kaynak: DHA
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Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da muhteşem bir gösteriye imza attı.
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İlk kez bir gösteride yer alan HÜRJET, yaklaşık 15 dakika vatandaşların nefesini kesti.
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Gösteri, kentin farklı bölgelerinden on binlerce kişi tarafından takip edildi.
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