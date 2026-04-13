Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene damga vuran olay ise CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki gerilim oldu. Kılıçdaroğlu’nun Özel’i selamlamadan geçmesi dikkat çekti. Görüntülerin gündem olmasının ardından Özel, ''Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden gelmez zaten. Onun o anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır'' açıklamasını yaptı.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cindoruk için Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreni, devletin zirvesini ve siyasi parti liderlerini bir araya getirdi.
Cenaze törenine; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu , Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı siyası parti genel başkanları, Cindoruk'un ailesi, yakınları, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Cindoruk'un naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile selamlaşmadı
Cenaze namazı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana geldi. Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in hemen önünden geçmesine rağmen el uzatmaması ve selamlaşmaması dikkatlerden kaçmadı.
Bu gerilimin merkezinde, Özgür Özel’in seçildiği büyük kongrenin iptali için açılan "mutlak butlan" davası yer alıyor. Kararın bu hafta çıkması beklenirken, Kılıçdaroğlu’nun törende Özel’i görmezden gelip, İstanbul İl Başkanlığı’na gelişi tartışma yaratan Gürsel Tekin ile uzun süre sohbet etmesi dikkat çekti.