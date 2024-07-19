Husiler İsrail'in başkentini vurdu: Tel Aviv'e İHA'lı saldırı ölü ve yaralılar var
Filistin'de sivil, yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeksizin kan dökmeye devam eden İsrail yeni güne kanlı bir saldırı ile başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
İsrail'in Tel Aviv kentinin merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.
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İsrail ordusunun, Tel Aviv'e düzenlenen saldırıdaki insansız hava aracını (İHA) tespit ettiği ancak tehdit olarak algılanmadığı için imha etmediği bildirildi.
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Hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiği ancak "tehdit" olarak sınıflandırmadığı, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediği aktarıldı.
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İsrail Hava Kuvvetlerinin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir "hata olduğunu" kabul ettiği kaydedildi.
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