Husumetli akrabalar birbirine girdi! Yaşlı kadını tekme tokat dövdüler

'HEP BİRLİKTE SALDIRDILAR'

Yusuf A. olayın ardından jandarmaya verdiği ifadede, Külcüler mevkisinde bulunan tarlasına ablaları Emine Ç. ve Havva A. ile birlikte hafif ticari araçla gittiklerini anlatarak, "Bu sırada odun toplayan Halil A. ve ailesi bizi gördü. Abim Halil A., traktörle yolu kapattı. 'Senin ölümün benim elimden olacak şerefsiz' diye beni tehdit etti. Yanında olan çocukları Ozan A., Menderes A. ve Muhammet Ali A. ile damadı Özkan Ö.'ye, 'Dövün şunu, gebertin, yakın arabayı, kırın camlarını' dedi. Onlar da bana saldırdı, bu esnada arabamın camları kırıldı. Yanımda olan ablalarım araya girmek isteyince hep birlikte onlara saldırdılar. Emine Ç.'yi yere yatırıp tekme tokat dövdüler" dedi.