Husumetli akrabalar birbirine girdi! Yaşlı kadını tekme tokat dövdüler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Manavgat'ın Demirciler Mahallesi'nde geçen yıl arazi kavgası nedeniyle husumetli olan akrabalar arasında dün saat 13.30 sıralarında, bu kez yol kapatma nedeniyle tartışma çıktı. Emine Ç. ve Havva A. ile Yusuf A. tartışma sonucunda, Halil A., Muhammet Ali A., Menderes A., Ozan A., Özkan Ö., Emine Ö., Selvi A., Ümmü Arıcı A. ve Hayriye A. tarafından darbedildi. Yusuf A.'nın kullandığı hafif ticari aracın camları da kırıldı.
KAVGAYA KARIŞANLAR KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emine Ç. ve Havva A. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Yusuf A. ise kendi imkanları ile hastaneye gitti. Olaya karışan Halil A., Muhammet Ali A., Menderes A., Ozan A., Özkan Ö., Emine Ö., Selvi A., Ümmü A. ve Hayriye A. jandarma tarafından ifade için karakola götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedavi edilen Havva A. ile Yusuf A. taburcu edilirken, Emine Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
'HEP BİRLİKTE SALDIRDILAR'
Yusuf A. olayın ardından jandarmaya verdiği ifadede, Külcüler mevkisinde bulunan tarlasına ablaları Emine Ç. ve Havva A. ile birlikte hafif ticari araçla gittiklerini anlatarak, "Bu sırada odun toplayan Halil A. ve ailesi bizi gördü. Abim Halil A., traktörle yolu kapattı. 'Senin ölümün benim elimden olacak şerefsiz' diye beni tehdit etti. Yanında olan çocukları Ozan A., Menderes A. ve Muhammet Ali A. ile damadı Özkan Ö.'ye, 'Dövün şunu, gebertin, yakın arabayı, kırın camlarını' dedi. Onlar da bana saldırdı, bu esnada arabamın camları kırıldı. Yanımda olan ablalarım araya girmek isteyince hep birlikte onlara saldırdılar. Emine Ç.'yi yere yatırıp tekme tokat dövdüler" dedi.
Yusuf A., yaşanan kavgayı cep telefonuyla da kaydetti. Görüntülerde, tarafların tartışmaları, Yusuf A.'nın 'ablama dokunmayın' demesi, üzerine gelen birinin ise 'sen burada telefonla kayıt mı alıyorsun?' diyerek darbettiği anlar yer aldı.