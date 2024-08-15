  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı - Resim: 1

Yangın, saat 18.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 837 sokak üzerinde bulunan özel bir huzurevinde meydana geldi.

1 / 21
Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı - Resim: 2

Huzurevinin birinci katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

2 / 21
Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı - Resim: 3

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Huzurevinde bulunan yaşlılar huzurevi çalışanları, vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıydı tahliye edildi.

3 / 21
Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı - Resim: 4

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ederek söndürdü.

4 / 21