Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Yangın, saat 18.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 837 sokak üzerinde bulunan özel bir huzurevinde meydana geldi.
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Huzurevinin birinci katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
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İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Huzurevinde bulunan yaşlılar huzurevi çalışanları, vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıydı tahliye edildi.
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İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ederek söndürdü.
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