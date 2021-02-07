''Hz. Muhammed'e ait'' dedikleri takke ve çorabı evde sergiliyorlar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sakin ailesi, dedelerinden kaldığını iddia ettikleri kutsal emanetleri, evlerinin odasında özel olarak muhafaza ediyor. Hz. Muhammed'e ait olduğunu öne sürdükleri takke ve çorap ile el yazması Kur'an-ı Kerim'i herkesin görmesini isteyen aile, müze yapılmasını istiyor.
İlçenin Akalın Mahallesi'nde yaşayan ve Abbasi soyundan geldiklerini belirten Sakin ailesi, Hz. Muhammed'e ait olduğunu öne sürdükleri Takke-i Şerif, çorabı ve el yazması Kur'an-ı Kerim'i yıllardan bu yana özenle muhafaza ediyor.
Ailenin son kuşağı, evlerinin küçük bir odasında kutsal emanetler için bir yer yaptı. Aile, yaptıkları camlı dolabın içine kutsal emanetleri yerleştirdi.