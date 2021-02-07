''Hz. Muhammed'e ait'' dedikleri takke ve çorabı evde sergiliyorlar

İlçenin Akalın Mahallesi'nde yaşayan ve Abbasi soyundan geldiklerini belirten Sakin ailesi, Hz. Muhammed'e ait olduğunu öne sürdükleri Takke-i Şerif, çorabı ve el yazması Kur'an-ı Kerim'i yıllardan bu yana özenle muhafaza ediyor.