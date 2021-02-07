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  3. 07 Şubat 2021 11:38

''Hz. Muhammed'e ait'' dedikleri takke ve çorabı evde sergiliyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sakin ailesi, dedelerinden kaldığını iddia ettikleri kutsal emanetleri, evlerinin odasında özel olarak muhafaza ediyor. Hz. Muhammed'e ait olduğunu öne sürdükleri takke ve çorap ile el yazması Kur'an-ı Kerim'i herkesin görmesini isteyen aile, müze yapılmasını istiyor.

''Hz. Muhammed'e ait'' dedikleri takke ve çorabı evde sergiliyorlar

İlçenin Akalın Mahallesi'nde yaşayan ve Abbasi soyundan geldiklerini belirten Sakin ailesi, Hz. Muhammed'e ait olduğunu öne sürdükleri Takke-i Şerif, çorabı ve el yazması Kur'an-ı Kerim'i yıllardan bu yana özenle muhafaza ediyor. 

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''Hz. Muhammed'e ait'' dedikleri takke ve çorabı evde sergiliyorlar

Ailenin son kuşağı, evlerinin küçük bir odasında kutsal emanetler için bir yer yaptı. Aile, yaptıkları camlı dolabın içine kutsal emanetleri yerleştirdi. 

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''Hz. Muhammed'e ait'' dedikleri takke ve çorabı evde sergiliyorlar

Türkiye'nin birçok yerinden Sakin ailesinin evine gelenler, kutsal emanetleri görüyor. 

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''Hz. Muhammed'e ait'' dedikleri takke ve çorabı evde sergiliyorlar

Akalın Mahalle Muhtarı ve ailenin büyüklerinden olan Abdurrahim Sakin, uzun zamandır kutsal emanetlerin muhafaza edildiğini belirterek, dedelerinin eski dönemlerde bu kutsal emanetleri at sırtında köy köy gezdirerek insanlara gösterdiğini söyledi.

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