Hz. Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı

Fatih'te bulunan ve Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Veysel Karani’nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı.