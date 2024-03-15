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Hz. Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı

İstanbul Fatih'te bulunan ve Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı.

Kaynak: DHA
Hz. Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı - Resim: 1
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Hz. Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı - Resim: 2

Fatih'te bulunan ve Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Veysel Karani’nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı.

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Hz. Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı - Resim: 3

Kuran-ı Kerim ve dua okunmasıyla başlayan törenin ardından, Erbaş beraberindekilerle Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.  

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Hz. Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı - Resim: 4

1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu. 

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