Hz. Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı
İstanbul Fatih'te bulunan ve Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı.
Kaynak: DHA
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Fatih'te bulunan ve Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Veysel Karani’nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı.
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Kuran-ı Kerim ve dua okunmasıyla başlayan törenin ardından, Erbaş beraberindekilerle Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.
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1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu.
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