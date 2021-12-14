Hz. Süleyman'a ait altın kaplama sandık Türkiye'de bulundu

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın aracında tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait altın kaplama ahit sandığı ile 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi.