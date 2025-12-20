IBAN dolandırıcılığı saniye saniye kamerada: ''Kartım yanımda yok'' dedi ve...

İBAN ile ödeme almayı tercih etmediklerini söyleyen iş yeri sahibi Hakan Ç., o sırada başka bir müşteriyle ilgilenmek zorunda kaldı. Bu esnada şüpheli, cep telefonuyla işlem yaptıktan sonra ödeme yaptığını söyleyerek Hakan Ç.'e dekont benzeri bir görüntü gösterdi. Telefonuna mesaj geldiğini fark eden Hakan Ç., ödemenin yapıldığını düşündü. Kadın müşteri ise 'Araba bekliyor' diyerek hızla iş yerinden ayrıldı. Bir süre bekledikten sonra hesaba para geçmediğini anlayan Hakan Ç., dışarı çıktığında müşterinin uzaklaştığını gördü.