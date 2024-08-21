İBB açıkladı: İstanbul’da 1,3 milyon konut hala risk altında

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce'nin sosyal medya hesabında da yayımladığı raporda, özellikle yapı stokunun büyük bir kısmının hala depreme dayanıklı olmadığına ve olası bir büyük depremde şehrin ciddi bir can ve mal kaybıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.