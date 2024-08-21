İBB açıkladı: İstanbul’da 1,3 milyon konut hala risk altında
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan risk raporuna göre; Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 25 yıl sonra megakentin yüzde 20 oranında ağır hasar alacağı, 1,3 milyon konutun hala risk altında olduğu belirtildi.
Uzmanlar tarafından neredeyse her gün uyarı yapılan büyük İstanbul depreminin ayak sesleri her geçen gün daha yakından duyuluyor.
1 / 8
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan risk analiz raporu, 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 25 yılın ardından İstanbul’un depreme hazırlık sürecini ve mevcut durumunu detaylarıyla gözler önüne serdi.
2 / 8
İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce'nin sosyal medya hesabında da yayımladığı raporda, özellikle yapı stokunun büyük bir kısmının hala depreme dayanıklı olmadığına ve olası bir büyük depremde şehrin ciddi bir can ve mal kaybıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.
3 / 8
Raporda öne çıkan bulgulara göre; İstanbul’daki 6,8 milyon konutun yaklaşık 1,3 milyonu riskli olarak tanımlandı.
4 / 8