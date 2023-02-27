İBB bina tespiti ücretli mi, süreç nasıl işliyor? İşte merak edilen her şey
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar oturdukları binaların güvenli olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti. İstanbul'da da hızlı tarama testleri hız kazandı. Peki İBB bina tespiti projesi nedir? Başvurular ücretli mi? İşte merak edilenler...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi sarstı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açan depremlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 218 oldu. Deprem felaketinin ardından gözler deprem riski yüksek olan illerin başında gelen İstanbul'a çevrildi.
Uzmanlar riskli yapıların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması yönünde çağrılarda bulunurken, milyonlarca İstanbullu oturdukları binaların güvenli olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır yapılan hızlı tarama testleri de Kahramanmaraş depreminin ardından hız kazandı. Peki İBB bina tespiti projesi nedir? Bina tespiti başvuru şartları nelerdir, ücretli midir? İBB bina tespiti projesine ilişkin merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
İBB BİNA TESPİTİ PROJESİ NEDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında başlatılan bina tespiti projesiyle yapıların depreme karşı dayanıklılığı ölçülüyor.
İBB tarafından başlatılan çalışma, hızlı Tarama ile 2000 yılı öncesi yapılan yapılarda ikinci kademe değerlendirme yöntemleri kullanılarak, mümkün olan en hızlı şekilde deprem risk durumları tespit ediliyor.