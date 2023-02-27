İBB bina tespiti ücretli mi, süreç nasıl işliyor? İşte merak edilen her şey

Uzmanlar riskli yapıların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması yönünde çağrılarda bulunurken, milyonlarca İstanbullu oturdukları binaların güvenli olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır yapılan hızlı tarama testleri de Kahramanmaraş depreminin ardından hız kazandı. Peki İBB bina tespiti projesi nedir? Bina tespiti başvuru şartları nelerdir, ücretli midir? İBB bina tespiti projesine ilişkin merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.