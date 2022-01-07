İbnü'l-Arabî'nin 2022 kehanetleri ortaya çıktı
1165 yılında İspanya sınırları içerisinde kalan Murcia şehrinde dünyaya gelen Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 kehanetleri dikkat çekti. Ünlü düşünür, Saatlerin Hazinesi adlı kitabında 2022'nin Cumartesi gününde başlaması halinde bazı olumsuz olayların gelişeceği tahmininde bulundu. İşte o kehanetler...
Son 3 yıldır pandemi ve iklim kriziyle boğuşan dünya geleceğe karamsar bakıyor. 2022 yılına da hali hazırda koronavirüsün yeni varyantı ile girdik. Birçok olumsuzluk yaşasak da hala umudumuzun olduğu gelecek yıl için ünlü İslam düşünürü Muhyiddin İbnü'l-Arabî bir takım kehanetlerde bulunmuş.
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Muhyiddin İbnü'l-Arabî 'Saatlerin Hazinesi' adlı kitabında 2022 yılının cumartesi gününde başlamasına dikkat çekerek sıralamış tahminlerini. İşte o kehanetler...
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1- "Bu sene içinde rüzgarlar kuvvetlice eseceği gibi kar yağışı ve soğuklar da uzayıp artar."
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2- "Hükümdarlarda hırs ve doymazlık görülür. Bunlar birbirini öldürmeye teşebbüs eder. Memleket içinde fitne ve kargaşa sürüp gider. Bu da birçok hastalıkların bir işareti sayılır."
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