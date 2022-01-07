İbnü'l-Arabî'nin 2022 kehanetleri ortaya çıktı

Son 3 yıldır pandemi ve iklim kriziyle boğuşan dünya geleceğe karamsar bakıyor. 2022 yılına da hali hazırda koronavirüsün yeni varyantı ile girdik. Birçok olumsuzluk yaşasak da hala umudumuzun olduğu gelecek yıl için ünlü İslam düşünürü Muhyiddin İbnü'l-Arabî bir takım kehanetlerde bulunmuş.