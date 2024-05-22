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  4. İbrahim Reisi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı

İbrahim Reisi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin başkent Tahran’da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda İranlı katıldı.

Kaynak: DHA
İbrahim Reisi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı - Resim: 1
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İbrahim Reisi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı - Resim: 2

İran’da 19 Mayıs’ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, dün Tebriz’de düzenlenen törenin ardından başkent Tahran’a getirildi. 

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İbrahim Reisi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı - Resim: 3

Reisi ve diğer yetkililerin cenaze namazını, İran’ın dini lideri Hamaney kıldırdı. 

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İbrahim Reisi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı - Resim: 4

Hamaney’in cenaze namazını kıldırdığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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