İbrahim Reisi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin başkent Tahran’da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda İranlı katıldı.
Kaynak: DHA
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İran’da 19 Mayıs’ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, dün Tebriz’de düzenlenen törenin ardından başkent Tahran’a getirildi.
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Reisi ve diğer yetkililerin cenaze namazını, İran’ın dini lideri Hamaney kıldırdı.
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Hamaney’in cenaze namazını kıldırdığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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