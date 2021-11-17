İbresi 230 km'de takılı kaldı; 3 ölü, 3 de yaralı var!
Konya'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Motor kısmı yerinden fırlayan otomobilde hız ibresinin 230 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
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Orhan K. idaresindeki otomobil, Konya-Aksaray karayolunun 3. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhası direğine çarparak, karşı şeride geçti.
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Kazada, otomobilde bulunan 11 yaşındaki Muhammet Emin Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Sürücü Orhan Karaca ile otomobilde bulunan ve durumları ağır olan Hatice, Tuğba, Azra ve Emirhan K. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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