İç Anadolu'nun en büyüğü.... 600 metrekareye ulaştı

Kazı alanının her yıl genişlediğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "İlk bulunan alanlardan itibaren çeşitli noktalar açığa çıkartıldı. Her yıl da daha da genişleyerek büyüyor. İlk baktığımız dönemlerde 300 metrekareydi, son dönemde 600 metrekareye kadar mozaik tabanların ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık şu anda 4 bin metrekareye kadar alan açığa çıkartıldı. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde buranın 4'üncü yüzyılda inşa edildiği kanısına vardık ancak 3'üncü yüzyıla inen verilerle ve bunun dışında da daha sonraki dönemlerde de kullanılan verilere ulaşıldı. Binaya baktığınız zaman taban mozaiklerinin gerçekten işçilik olarak çok kaliteli ve nitelikli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor. Bir tarafta kabul salonu olarak gösterilen yerde Latince yazı bulundu. Bunun dışında Grekçe yazıtlar da açığa çıkartıldı. Çoğunluk olarak geometrik süslemeli mozaikler mevcut" şeklinde konuştu.