İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da

Akaryakıt, lojistik ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim'in yatta olup olmadığı bilinmezken, 270 milyon paunt değerindeki yatın, saldırı anında 80 knot hıza ulaştığı ve ayrıca özel güvenlik önlemleri bulunduğu bildirildi.