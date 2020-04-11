Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımları ulaştıran İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, Gürpınar ilçesinde ziyaret ettikleri evde hamur yoğurdu, tandırda ekmek pişirdi.
Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımları ulaştıran İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, Gürpınar ilçesinde ziyaret ettikleri evde hamur yoğurdu, tandırda ekmek pişirdi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nün çalışmalarına destek veren güvenlik güçleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılıyor.
156 Jandarma İmdat hattını arayarak talepte bulunanların isteklerini evlerine teslim eden jandarma ekipleri, ailelerle sıcak ilişkiler kurarak hayır dualarını alıyor.