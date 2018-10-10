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  3. 10 Ekim 2018 13:55

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin soruşturma sürüyor.

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

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İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin soruşturma sürüyor.

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İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

Yeni Şafak'ın haberine göre güvenlik güçlerinden alınan bilgilere göre Riyad'dan havalanan iki özel jetle İstanbul'a inen 'suikastçı' ekip, Kaşıkçı'dan yarım saat önce konsolosluğa siyah bir minibüsle geldi.

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İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

Uçaklar toplam 13 kişiyi taşıyordu ancak olay mahalline gelenler 7 kişiden ibaretti. İddialara göre bu ekip, Kaşıkçı’yı içeride 'DEAŞ tarzı' bir muameleyle katletti.

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