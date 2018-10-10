İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin soruşturma sürüyor.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin soruşturma sürüyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre güvenlik güçlerinden alınan bilgilere göre Riyad'dan havalanan iki özel jetle İstanbul'a inen 'suikastçı' ekip, Kaşıkçı'dan yarım saat önce konsolosluğa siyah bir minibüsle geldi.