İçişleri Bakanlığı vatandaşa sordu: ''Dinen evde köpek beslenir mi?'' Sonuçlar şaşırttı
İçişleri Bakanlığı, son dönemde tartışma konusu olan sokak hayvanlarıyla ilgili dikkat çeken bir anket yaptı. Ankette vatandaşlara ''Sokak hayvanları tehlikeli mi?'', ''Dinen evde köpek beslenir mi?'' gibi sorular yönetildi. İşte sokak hayvanlarıyla ilgili anketin sonuçları...
Son zamanlarda sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yaralanma ve ölüme sebep olan olayların yaşanması İçişleri Bakanlığı’nı da harekete geçirdi.
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İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Strateji Başkanlığı tarafından 13-21 Ocak 2022’de “Sokak Hayvanlarına Bakış ve Toplumsal Güvenlik Algısındaki Yerleri” anketi yapıldı.
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, anketin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı. Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum ve İstanbul’da 1.105 kişi ile anket yapıldı.
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Ankette, “Sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor musunuz?” sorusuna, “Tehlikeli buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 34.3, “Tehlikeli bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 45.1, “Emin değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 20.6.
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