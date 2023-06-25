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İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde icradan aldıkları arsayı yerinde görmeye giden 3 kişi hayatlarının şokunu yaşadı. Arsanın eski sahibi, yerinin hala kendisine ait olduğunu iddia ederek tüfekle ateş açtı.

İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar - Resim: 1

İHA'nın haberine göre olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak'taki bir arsada meydana geldi. 

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İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar - Resim: 2

C.M., S.Y. ve R.E., icradan satın aldıkları arsayı yerinde görmek için sokağa geldi. İddiaya göre, arsanın eski sahibi olduğu öğrenilen A.Ç. de yerin hala kendisine ait olduğunu söyleyerek tüfekle ateş etti. 

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İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar - Resim: 3

Saçmalardan biri C.M.'nin ayak bileğine isabet etti, S.Y. ve R.E. de olayı ufak sıyrıklarla atlattı. A.Ç. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar - Resim: 4

C.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.Y. ve R.E.'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu.

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