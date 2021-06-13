İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı

‘KARİYERİMİ ZEDELİYOR’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz mart ayında ilişkilerine son veren Buket Aydın ile Emir Sarıgül, önceki akşam Yeniköy’de kameralara yakalandı.

Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, basına görüntü vermemek için ön kapıdan çıkış yapmak yerine deniz yolunu kullanmayı tercih etti ancak başarılı olamadı.