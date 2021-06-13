İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı
Geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül’ün evlenme teklifini “Evlenmek istemiyorum” diyerek reddeden Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün teknesinde görüntülendi.
Sibel Can’la yakalanan Emir Sarıgül’ün evlenme teklifini “Evlenmek istemiyorum” diyerek reddeden Buket Aydın, önceki akşam Yeniköy’de Emir Sarıgül’ün teknesine binerken kameralara yakalandı.
Uzun yıllardır aşk yaşadığı konuşulan Sibel Can’la geçen ay Marmaris tatilinde görüntülenen ünlü iş insanı Emir Sarıgül, eski sevgilisi Buket Aydın’a geri döndü.
‘KARİYERİMİ ZEDELİYOR’ DEMİŞTİ
Geçtiğimiz mart ayında ilişkilerine son veren Buket Aydın ile Emir Sarıgül, önceki akşam Yeniköy’de kameralara yakalandı.
Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, basına görüntü vermemek için ön kapıdan çıkış yapmak yerine deniz yolunu kullanmayı tercih etti ancak başarılı olamadı.
Sarıgül, restoranın iskelesine yanaşan tekneye doğru yürüdü ve peşinden gelen sevgilisi Buket Aydın’ın da elini tutarak tekneye binmesine yardımcı oldu. Emir Sarıgül ile Buket Aydın çifti, bindikleri tekneyle uzaklaştı.