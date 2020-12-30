İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...

11 bin okey taşıyla 11 bin liraya mal ettiği aracının test sürüşünü gerçekleştiren Tokmak, "Okey oynarken kaybedersem aracımın üzerini okey taşlarıyla kaplayacağım diye iddiaya girmiştim, ikinci elde kaybettim. Ben de sözümü tuttum" dedi.

