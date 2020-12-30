İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...
Antalya'da, 11 bin okey taşıyla 11 bin liraya mal ettiği aracının test sürüşünü gerçekleştiren bir kişi, "Okey oynarken kaybedersem aracımın üzerini okey taşlarıyla kaplayacağım diye iddiaya girmiştim, ikinci elde kaybettim. Ben de sözümü tuttum" dedi.
Antalya'da, şans oyunu milyoneri oto aksesuarcısı Murat Tokmak, hurdacıdan aldığı bir otomobilin etrafını okey taşlarıyla kapladı.
11 bin okey taşıyla 11 bin liraya mal ettiği aracının test sürüşünü gerçekleştiren Tokmak, "Okey oynarken kaybedersem aracımın üzerini okey taşlarıyla kaplayacağım diye iddiaya girmiştim, ikinci elde kaybettim. Ben de sözümü tuttum" dedi.