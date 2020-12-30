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  3. 30 Aralık 2020 14:36

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...

Antalya'da, 11 bin okey taşıyla 11 bin liraya mal ettiği aracının test sürüşünü gerçekleştiren bir kişi, "Okey oynarken kaybedersem aracımın üzerini okey taşlarıyla kaplayacağım diye iddiaya girmiştim, ikinci elde kaybettim. Ben de sözümü tuttum" dedi.

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...

Antalya'da, şans oyunu milyoneri oto aksesuarcısı Murat Tokmak, hurdacıdan aldığı bir otomobilin etrafını okey taşlarıyla kapladı.

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İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...

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İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...

11 bin okey taşıyla 11 bin liraya mal ettiği aracının test sürüşünü gerçekleştiren Tokmak, "Okey oynarken kaybedersem aracımın üzerini okey taşlarıyla kaplayacağım diye iddiaya girmiştim, ikinci elde kaybettim. Ben de sözümü tuttum" dedi.

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İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...

Antalya’da 2017 yılında şans oyunundan 15 milyon 250 bin ikramiye kazanan otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, daha önce 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kesti ve aracın içini havuz haline getirdi.

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