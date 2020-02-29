İdlib şehitlerine yürek yakan veda

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

