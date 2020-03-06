İdlib'deki yıkım böyle görüntülendi
Türkiye sınırına sığınan milyonlarca sivilin durumu ve Esad rejiminin İdlib'i ne hale çevirdiği "uydu fotoğrafları" ile net biçimde görülüyor.
Esad rejimine karşı iç savaşın patlak verdiği günlerden bu yana "güçlü bir direniş" gösteren İdlib kenti özellikle son 3 yıldır Rus ve Şam yönetiminin savaş uçakları tarafından "askeri hedef" gibi dövüldü.
İdlib, Astana görüşmeleri sonunda “çatışmasızlık bölgesi” olarak kabul edilse de, 2017 Eylül’ünden itibaren rejimin en önemli hedeflerinden bir haline geldi.
17 Eylül 2018 Soçi mutabakatı ile “silahtan arındırılmış ve çatışmadan uzak tutulacak bölge" konumu güçlendirilse de, İdlib’e yönelik hava saldırılarının ardı arkası kesilmedi.
Son 18 aya baktığımızda İdlib şehir merkezinin nasıl bir enkaza çevrildiği bu uydu fotoğrafları ile daha iyi anlaşılıyor.