İdlib'deki yıkım böyle görüntülendi

Esad rejimine karşı iç savaşın patlak verdiği günlerden bu yana "güçlü bir direniş" gösteren İdlib kenti özellikle son 3 yıldır Rus ve Şam yönetiminin savaş uçakları tarafından "askeri hedef" gibi dövüldü.

İdlib, Astana görüşmeleri sonunda “çatışmasızlık bölgesi” olarak kabul edilse de, 2017 Eylül’ünden itibaren rejimin en önemli hedeflerinden bir haline geldi.

